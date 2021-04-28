اتصالات وتكنولوجيا

بسعر 1430 دولارًا.. «سامسونج» تطرح مكنسة كهربائية روبوتية فى السوق المحلية

تأتي المكنسة الكهربائية التى طورتها سامسونج "BESPOKE JetBot AI" بخمسة ألوان
أحمد فراج 2:28 م, الأربعاء, 28 أبريل 21 2:28 م, الأربعاء, 28 أبريل 21

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طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات مكنسة كهربائية روبوتية جديدة مع حلول الذكاء الاصطناعي (AI) المطورة في السوق المحلية، حيث تتطلع الشركة إلى زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية وسط اتجاه البقاء في المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة يونهاب.

وتأتي المكنسة الكهربائية التى طورتها سامسونج “BESPOKE JetBot AI” بخمسة ألوان، بسعر 1.59 مليون وون (1430 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي منتج سامسونج الذي تم الكشف عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2021، مع حل الذكاء الاصطناعي “Movidius” من “إنتل”.

ويستخدم مستشعرات “LiDAR” و”3-D” لتجنب الأجسام في أثناء تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

المكنسة الكهربائية تحتوي على مستشعرات من نوع كاميرا ستيريو نشطة

وقالت سامسونج إن المكنسة الكهربائية تحتوي على مستشعرات من نوع كاميرا ستيريو نشطة يمكنها اكتشاف أي جسم يزيد ارتفاعه عن سم واحد على مسافة تصل إلى متر واحد.

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وقد اكتسب أحدث منظف مليون صورة من خلال تقنية التعلم العميق لتعزيز قدرته على التنظيف.

ويمكن أيضًا للجهاز تفريغ سلة المهملات من تلقاء نفسه بعد العودة إلى محطة الشحن الخاصة به.

ويمكن للمستخدمين إعداد مناطق التنظيف، من خلال منصة سامسونج لإنترنت الأشياء “SmartThings” أو ببساطة التحكم الصوتي في المنتج.

ويمكن أن تدعم “BESPOKE JetBot AI” أيضًا خدمة سامسونج لرعاية الحيوانات الأليفة على “SmartThings”.

 يمكن للمكانس الكهربائية تنبيه الناس عندما تنبح الحيوانات المرافقة

 وباستخدام أجهزة الاستشعار، يمكن للمكانس الكهربائية تنبيه الناس عندما تنبح الحيوانات المرافقة لهم بشكل مفرط أو تقوم بحركات غير عادية، كما يمكنها أيضا تشغيل الموسيقى للحيوانات الأليفة.

وستوفر سامسونج أيضا ضمانا مدى الحياة لمحرك العاكس للمنتج.

توقعات بتضاعف مبيعات مكنسة الروبوت 3 مرات في هذا العام

وقالت سامسونج إنها تتوقع أن تتضاعف مبيعات مكنسة الروبوت 3 مرات في هذا العام، مقارنة بالعام الذي سبقه.

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وفي غضون ذلك، قالت الشركة إنها ستطلق المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة “BESPOKE Slim” في الشهر المقبل.

يشار إلى أن شركة سامسونج توقعت للإلكترونيات توقعت تحقيق أرباح تشغيل تفوق التوقعات في الربع الأول، حيث يبدو أن أعمالها في مجال الأجهزة المتنقلة عوضت الأداء الفاتر نسبيًا في أعمال أشباه الموصلات.

8.3 مليار دولار أرباحًا متوقعة

وفي توجيهات الأرباح، قدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أرباحها التشغيلية بـ 9.3 تريليونات وون (8.3 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 44.2% عن العام الماضي.

ويتفوق تقدير أرباح التشغيل للربع الأول على إجماع السوق البالغ 8.95 ترليونات وون في البيانات التي جمعتها يونهاب إنفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء التي أجرت مسحًا لـ 12 شركة سمسرة محلية الشهر الماضي.

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وتوقعت سامسونج أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 65 ترليون وون، في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 17.5% على العام السابق، وهذا الرقم أيضًا أعلى من إجماع السوق البالغ 60 تريليون وون.

ولم تقم سامسونج، الشركة الرائدة في مجال بيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، بتفصيل أداء أقسام الأعمال الخاصة بها، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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