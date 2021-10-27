بسعر 140 ألف جنيه للمتر.. بيع 17 محلًا تجاريًا بالمزاد العلني في مدينة 15 مايو

قال السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم بيع 17 محلا تجاريا وصيدلية بجلسة للمزاد العلني، اليوم الأربعاء بمناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة، ودار مصر.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة والجهاز على تلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات، خاصة في المناطق الحديثة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جرى اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل مشروع وبناء على رغبات المتقدمين وقاطني المشروعات حيث شملت المحال المباعة أنشطة (سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – مطاعم – مكتبة – حدايد وبويات… وغيرها من الأنشطة ).

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المساحات بين 18م و37 م وتراوح سعر بيع المتر المربع للمحال والصيدلية بين 40 ألفا و 140 ألف جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل مما يدل على حدوث طفرة تنموية على أرض المدينة أدت إلى زيادة الإقبال عليها .