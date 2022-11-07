بسعر 13680 جنيها للمتر.. طرح قطعتي أرض بنشاط شقق فندقية فى العاصمة الإدارية

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعتي أرض بنشاط شقق فندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بآلية التخصيص الفوري.

وتعد هذه المرة الثانية خلال 2022 تطرح بها الهيئة شققا فندقية بالعاصمة الإدارية، حيث كانت البداية في شهر أغسطس الماضي.

وتقع قطعتا الأرض تحديداً بالحي الثالث في المدينة، وعلى مساحة إجمالية تبلغ المساحة نحو 5652 مترا مربعا.

ويبلغ سعر المتر لكل قطعة حوالي 13680 جنيها، لتسجل بذلك المرتبة الرابعة وفقاً لأعلى سعر لبيع المتر خلال شهر نوفمبر.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية للمجموعة عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي وثلاثة أدوار متكررة.

وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

طرح 95 قطعة أرض في 26 مدينة جديدة نوفمبر الجاري

وخلال الشهر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات عن طرح 95 قطعة أرض تتوزع في 26 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.

وتتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها منذ شهر مارس لعام 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، وذلك فى أول 15 يوما من كل شهر.

وأجرت «المال» مسحا على طروحات المجتمعات العمرانية لشهر نوفمبر الحالي، لتحديد النشاط المسيطر، واهتمامات المستثمرين، كذلك الأسعار والمساحات المتنوعة للقطاعات المختلفة، فضلاً عن معرفة أى مدينة تحظى بتوجه عالٍ من الشركات والأفراد.

وتبين من المسح انفراد الأنشطة الخدمية “تجاري، أو إداري، أو مختلط”، كالمعتاد، بالاستحواذ على طروحات الهيئة خلال نوفمبر، إذ تم الإعلان عن بيع 33 قطعة أرض.

وبنمط مغاير للشهور السابقة، تصدرت مدينة السادات المكانة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة، إذ اشتملت على طرح 12 قطعة أرض تتنوع بين سكنى وتجارى وخدمى وصناعي، وفقاً للمسح الذي أجرته “المال”.

وعلى صعيد أسعار بيع المتر الواحد، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 41835 جنيها للنشاط التجاري، تلتها مدينة الشيخ زايد بنحو 28910 جنيهات للنشاط التجارى الإداري، ثم حدائق أكتوبر بنحو 14675 جنيها للنشاط الطبي.