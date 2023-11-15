بسعر 13300 جنيه.. «أبو مضاوى» و«مصر» تقتنصان مزاد القطن بمحافظات القناة

اقتنصت شركتا “أبو مضاوى” و”مصر” مزادى محصول القطن في محافظتي الإسماعلية وبورسعيد بواقع 670 قنطارا للأولى و 472 للثانية بسعر 13300 جنيه خلال الجلسة الأخيرة المنعقدة الساعات الماضية، مقابل 12250 جنيها في المزاد الماضي نهاية الشهر السابق.

وكشفت مصادر لـ”المال”، أن سعر فتح المزاد كان 5500 جنيه للقنطار الواحد، في حين تواصل الحكومة الإعداد لمزيد من المزادات خلال الفترة المقبلة.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.