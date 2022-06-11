بسعر 1.5 مليون جنيه للفدان.. طرح قطعة أرض للبيع في العاشر من رمضان

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض مخصصة لنشاط حوشة زراعية للبيع في مدينة العاشر من رمضان، خلال يونيو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة أن مساحة قطعتي الأرض تبلغ 11.5 فدان، و11 فدان على التوالي،

وحددت الهيئة سعر الفدان بقيمة 1438415 جنيه للقطعة الأولى، و1439190 جنيه للقطعة الثانية.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل في ألا تتجاوز النسبة البنائية 2% من مساحة الأرض، وأن يكون الارتفاع المسموح به دورا واحدا.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

ومع بداية شهر يونيو، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة جديدة، خلال شهر يونيو الحالي، عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضي ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقرّ آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضي المراد بها.

ويعدّ عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلًا إلى حد ما، مقارنة بالشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضي المعلَن عنها للتخصيص الـ100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضي المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتي تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالي.

ووفقًا لموقع الهيئة الإلكتروني، دائمًا ما تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقي الأغراض الأخرى.

وكالمعتاد في معظم طروحات الهيئة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، إذ وصل سعر المتر بها لـ47125 جنيهًا؛ وذلك لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري.

وتأتي في الوصافة مدينة الشيخ زايد وامتداداتها، بواقع 27795 جنيهًا للمتر، تليها مدينة العبور الجديدة بسعر 15395 جنيهًا للمتر.