بسعر يلامس 100 ألف جنيه ..تجار المحمول يسبقون الوكلاء فى طرح آيفون 15 برو ماكس

اتجه عدد من تجار المحمول إلي طرح هاتف آبل الجديد وهو آيفون 15 برو ماكس بسعر يلامس 100 ألف جنيه قبل اعلان الوكلاء والموزعين المعتمدين لإطلاق رسميا بالسوق المحلية .

يأتي ذلك فى الوقت الذي يكشف خلاله الموقع الإلكتروني لشركة تريد لاين الموزع الرئيسي لهواتف آبل فى مصر آن آخر هاتف علي الموقع هو آيفون 13 برو ماكس.

سمارت كشك يشترط الدفع نقدا أو فيزا والاستلام خلال 24 ساعة

وقامت عدد من المحال التجارية ومنها سمارت كشك smart kosk وغيرها خلال الساعات الماضية بالترويج للإصدار الجديد دون إتاحة أنظمة التقسيط والاكتفاء فقط بأنظمة الدفع نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية ، مع العلم بوجود قائمة للحجز واستلام الهاتف فى غضون 24 ساعة .

وقال مصدر مسؤول في سوق الهواتف المحمولة ان هواتف آيفون 15 المتواجدة بالسوق المحلية في الوقت الراهن دخلت الى المتاجر من خلال طرق غير مشروعة، مبينا ان آخر طراز يوجد في متاجر تريد لاين الموزع الرسمي للعلامة الأمريكية في السوق المصرية هو سلسلة هواتف آيفون 13.

70 ألفا السعر العادل للجهاز الجديد

وأوضح المصدر ان السعر العادل لهاتف آيفون 15 برو ماكس يقدر بنحو 70 ألف جنيه، منوها ان الاسعار الحالية مبالغ فيها نظرا لتسعير التجار الدولار على 42 جنيه وفقا لتعبيره.

وأكد على ان التجار قاموا باتباع نظرية تاجر الشنطة في اقتناء الهواتف، مما ساهم في دخول بعض الطرازات من هواتف آيفون 15 للسوق المصرية خلال الساعات الماضية.

يشار إلي أن اغلب الموزعين المعتمدين لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول أن عدد من الوكلاء يرفضون حاليا استيراد شحنات جديدة من موديلات أجهزة آبل الأمريكية تحمل شهادات ضمان دولي نتيجة عدم القدرة علي تسعيرها فى ظل تذبذب سعر الصرف .