بسعر يقارب 4 آلاف دولار.. «إل جي» تطرح أول لاب توب قابل للطي

قالت شركة إل جي للإلكترونيات اليوم الإثنين، إنها ستطرح ” إل جي جرام فولد ” وهو أول جهاز لاب توب قابل للطي تطرحه شركة كورية، بحسب وكالة يونهاب.

يتم البيع ابتداء من الرابع من الشهر القادم، ويبلغ سعر الجهاز 4.99 مليون وون (3,738 دولار أمريكي).

ويصبح الجهاز حاسوبا محمولا بـ12 بوصة عند طيه ، ويبلغ أقصى سمك عند فتح الشاشة 9.4 ملم.

وتجاوز جزء الطي لاختبار قوة التحمل لـ30 مرة، ويمكن استخدام لوحة المفاتيح لاسلكي وقلم رقمي أيضا.

وتم تركيب شاشة OLED عالية الجودة على مستوى QXGA باللمس، وتعرض الألوان بنسبة 99.5% من معيار ألوان السينما الرقمية حددها قطاع السينما الأمريكي.

وقالت إل جي إن الجهاز يتميز بخفة الوزن بـ1,250 جرام مع تركيب بطارية بسعة 72 وات في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج الذي يحدد الأداء هو الجيل الثالث عشر من إنتلب Core i5، والذاكرة الداخلية هي 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت، كما تدعم مكبرات الصوت الاستيريو الثلاثة المدمجة نظام الصوت المكاني ” دولبي أتموس “.