بسعر يصل إلى 3.36 مليار جنيه.. مزاد علني بجلسة قضائية 19 يوليو لبيع صن سيتي مول

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية إجراء مزاد علني يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري لبيع جلسة بيع «صن سيتى مول» بمنطقة شيراتون بالقرب من مطار القاهرة، وفق ما ذكر على محمد ميز الوكيل العقاري.

وأوضح أنه تحدد أن يكون سعر البيع يصل إلى 3.36 مليار جنيه، وبتأمين دخول المزاد يصل إلى 33 مليونا، وهي نفس القيمة التي تم عقد 9 جلسات سابقة خلال العام الماضي.

وانتقلت تبعية «صن سيتى مول المطار» بقرار قضائى لبنك الإسكندرية العام قبل الماضى نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة ” إتش إن إس جروب” .

وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لاستيفاء حقوق البنك، إلا أن ارتفاع الثمن، من وجهة نظر المشترين، حال دون إتمام البيع، وذلك لعدة مرات عُقد فيها المزاد.

وخلال فبراير من العام قبل الماضي، أجلت المحكمة الاقتصادية جلسة بيع مول «صن سيتي» بمنطقة شيراتون بالقرب من مطار القاهرة، وذلك عقب انسحاب الشركات المتقدمة اعتراضا على سعر افتتاح المزاد البالغ 4.3 مليار جنيه.

وكلفت المحكمة الوكيل العقاري بتعديل لقائمة شروط البيع بإضافة بيع مجمع السينمات وخدماته وكذا الملاهي الترفيهية والمطاعم بكل مفروشاتها، وذلك في خطوة تشجيعية للمستثمرين بالسوق العقارية للتقدم بعروض جديدة لشراء المول.

جدير بالذكر أن مول صن سيتي يقع على مساحة تتجاوز السابعة وعشرون ألف وتسعمائة متر مربع يحتوي علي مدينة ملاهي حديثة ومجمع سينمات ويكون البيع بما يشتمله من آلات ومعدات وتجهيزات هندسية على أعلى مستوى تقني.

وانتقلت تبعية «صن سيتى مول المطار» بقرار قضائى لبنك الإسكندرية العام الماضى نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة ” إتش إن إس جروب” .

وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لاستيفاء حقوق البنك، إلا أن ارتفاع الثمن، من وجهة نظر المشترين، حال دون إتمام البيع، وذلك للمرة الثالثة التى يٌعقد فيها المزاد.

يذكر أن بنك الإسكندرية أقام دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية فى 9 يونيو 2020، يطالب فيها رجل الأعمال حسين سفراكى، مالك شركة «إتش إن إس جروب» صاحبة «صن سيتى مول المطار»، بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.