بسعر يبدأ من 599 جنيها.. «مصر للطيران» تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

صرح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة الوطنية مصر للطيران قامت بطرح سعر خاص يبدأ من 599 جنيا شامل الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط علي بعض الرحلات الداخلية وذلك اعتبارًا من اليوم 28 أبريل 2022 وحتي 31 مايو 2022، يأتي ذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وذلك في إطار إحتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا علي إنشائها وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة اجازة العيد ومع بداية فصل الصيف.

ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.