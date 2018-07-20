بسعر واحد واختلافات فنية.. تعرف على C4 بيكاسو وأوكتافيا

المال خاص
أظهرت المقارنة بين السيارتين سيتروين C4 بيكاسو وسكودا أوكتافيا وجود فروق فنية واسعة بينها؛ رغم أنهما تباعان بنفس السعر
ويوضح الجدول التالي تلك الأمور على النحو التالي:
المواصفات
سيتروين C4 بيكاسو A/T 5 Seats Comfort
سكودا أوكتافيا A/T Active
الوكيل
عز العرب جروب
كيان إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
499.8
450
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
MVP
سيدان
سعة المحرك
1598
1598
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
6
6
قوة المحرك
155
110
عزم المحرك
240
155
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
9.7
12
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.7
6.3
سعة خزان الوقود (لتر)
50
50
السرعة القصوى كم/ الساعة
203
200
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
لا يوجد
مقاس الجنوط
16
15
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
CD/CD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
لا يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
لا يوجد
لا يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
لا يوجد
لا يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
630
590
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد