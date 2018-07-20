سيــارات

بسعر واحد واختلافات فنية.. تعرف على C4 بيكاسو وأوكتافيا

المال خاصأظهرت المقارنة بين السيارتين سيتروين C4 بيكاسو وسكودا أوكتافيا وجود فروق فنية واسعة بينها؛ رغم أنهما تباعان بنفس السعرويوضح الجدول التالي تلك الأمور على النحو التالي: &n