بسعة 45 ألف طن.. محافظ مطروح يتابع استعدادات توريد القمح لصومعة الشمامة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس استعدادات المحافظة لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة ٤٥ ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة والتي تقدر هذا العام بمساحة 15260 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام.

وجاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح والمهندس جمعة محمد علي مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح والإدارات المعنية .

ووجه محافظ مطروح بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصومعة حيث قامت لجنة بالمرور أمس الأربعاء للاطمئنان على جاهزيتها مع بدء اللجنة المعنية في الاستلام غدا الجمعة.

وأشار المهندس منصور محمد مراقب عام قرى البنجر أنه تم حتى الآن حصاد نحو ١٢٠٠ طن جاهزة للتوريد.

وأشاد محافظ مطروح بجهود العام الماضي في تجميع القمح، والتى بلغت كميات التوريد المستهدفة لـ ٣٠ ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجى، مع توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز ، وضرورة الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات خلال الانتقالات مع التيسير على الموردين، و توعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات.

وأكد محافظ مطروح على جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.