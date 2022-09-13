بسعة 318 غرفة وجناحاً.. «الباتروس» تفتتح فندقًا جديدًا فى الغردقة

قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى بمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن المجموعة تعتزم افتتاح فندق جديد لها فى مدينة الغردقة مع أواخر شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف «عيد» لــ«المال»، أن الفندق يعتبر أول منتجع صحى متكامل فى مدينة الغردقة للبالغين فقط دون تواجد للأطفال، لافتًا إلى أن إجمالى السعة الفندقية تبلغ نحو 318 غرفة وجناحاً.

وأشار إلى أن الفندق تم تطويره بالكامل بعد الاستحواذ عليه من قبل أحد المستثمرين دون أن يوضح تكلفة التطوير والتجديد، منوهًا بأنه تم إنشاء 3 حمامات جديدة للسباحة ومطاعم على الطراز العالمي.

ولفت إلى أن المجموعة تمتلك وتدير حاليًا نحو 21 فندقًا ما بين مدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم وغيرها من المقاصد السياحية المصرية.

وكانت المجموعة افتتحت فى أوائل العام الحالى فندقًا جديدًا لها بسعة 549 غرفة، معلنة عن تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية فى منتجعات شرم الشيخ، وتتكون المحطة من حوالى 2500 لوحة طاقة شمسية بمسطح 5200 متر على 10 آلاف متر، إذ تم توصيل %40 منها على محول 2 ميجا، و%60 على محول 4 ميجا على الجهد المنخفض عن طريق محولات طاقة شمسية للربط على الشبكة ماركة صن جرو بقدرات 110 كيلو فولت لكل محول.

وفى سياق آخر، قال «سليمان» إن الموقع السياحى العالمى للسوق الروسى “توب هوتيلز”، اختار أحد منتجعات الباتروس فى شرم الشيخ من ضمن قائمة أفضل 100 منتجع على مستوى العالم، متابعًا أنه يضم 236 غرفة و8 أجنحة، إضافة إلى 59 لعبة مائية.

ونوه «سليمان» بأن مطارات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ عدة أيام، استقبال رحلات سياحية من السوق الروسى عبر شركات روسية.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران، بدأت تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعيًا، اعتبارًا من 3 سبتمبر الجاري، وذلك بمعدل رحلة واحدة يوميًا إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر، كما أن شركة مصر للطيران تسير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيًا.