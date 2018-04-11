بست تشيز المصرية تتعاقد لافتتاح 10 مطاعم في فرنسا

سمر السيد:أعلنت شركة بست تشيز المصرية عن تعاقدها من أجل تنفيذ توسعاتها الدولية في عقد انتفاع لتصنيع عجينة البيتزا ومعمل إنتاج المكونات الغذائية في المنطقة المحيطة بمدينة ليون و افتتاح 6-10 مطاعم في جنوب فرنسا ضمن سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية (بابا چونز) مما سوف يخلق حوالي 30 فرصة عمل إضافية.جاء

سمر السيد:

أعلنت شركة بست تشيز المصرية عن تعاقدها من أجل تنفيذ توسعاتها الدولية في عقد انتفاع لتصنيع عجينة البيتزا ومعمل إنتاج المكونات الغذائية في المنطقة المحيطة بمدينة ليون و افتتاح 6-10 مطاعم في جنوب فرنسا ضمن سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية (بابا چونز) مما سوف يخلق حوالي 30 فرصة عمل إضافية.

جاء ذلك فى بيان صادر عن وكالة بيزنس فرانس بمصر للمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده برونو لوميير – وزير الأقتصاد والمالية الفرنسي وكريستوف ليكورتييه رئيس مجلس إدارة (بيزنس فرانس) بمقر شركة سيسكو بباريس لإصدار التقرير السنوي لعام 2017 الخاص بالاستثمارات الأجنبية في فرنسا –التطور الدولي للإقتصاد الفرنسي” والذى أكد ثقة المستثمرين الأجانب العاميلن في فرنسا باعتبارها موقع جذب استثماري أوروبي متميز.

وجاءت الأرقام لتؤكد اتخاذ 1298 قرار استثماري عام 2017 (بزيادة قدرها 16% عن 2016 ) وخلق 33489 فرصة عمل (مقارنة بعدد 1117 قرار استثماري و30108 فرصة عمل ) وتوسعات في أكثر من 400 شركة استثمارية في فرنسا تمثل 32% من إجمالي المشروعات الاستثمارية.

وكانت نسبة القرارات الاستثمارية الواردة من مصر تمثل 37% ومن الإمارات العربية المتحدة 37% وهي أولى الدول في مجلس التعاون الخليجي.

وصرح كريستوف ليكورتييه رئيس مجلس إدارة (بيزنس فرانس) أن الأعداد المتزايدة من القرارات الإستثمارية في فرنسا وفرص العمل التي تولدها تشير الى الثقة المتجددة لصانعي القرار في دولة أصبحت بلد متحرك، وقد تحسنت صورة قطاع الأعمال في فرنسا بقدر كبير إذ أشار المسح الذي قامت به شركة (كنتار بابليك) باسم (بيزنس فرانس) الى زيادة ملحوظة في نسبة المستثمرين الأجانب الذين يجدون فرنسا من الدول الجاذبة للإستثمار لتصل الى 84% بزيادة قدرها 10%-نقطة لعام 2016.”

كما وصل عدد الشركات الشرق أوسطية العاملة في فرنسا عام 2017 الى حوالي 300 شركة يخدمها أكثر من 24 ألف من العاملين منها 49 شركة مصنفة في تقييم (جلوبال فوربس 2000).

توزعت استثمارات الشركات الشرق أوسطية في فرنسا في سبع قطاعات منها الصناعات الزراعية الغذائية واللوجستيات والفنادق وتمركزت في مناطق ليون وبروفانس وباريس.

أضاف ليكورتييه: “يمثل الإبداع والتصنيع أهم المزايا الإنشائية لفرنسا وخاصة بعد أن تغيرت صورة الأعمال في فرنسا في الشهور الأخير حيث زادت جاذبية المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم في أوروبا. يعمل كافة العاملين في بيزنس فرانس بصفة يومية لإقناع المزيد من المستثمرين بجاذبية فرنسا في الاستثمارات المتنوعة.”

جدير بالذكر أن (بيزنس فرانس) تمثل الوكالة القومية الفرنسية الداعمة للتوسع الدولي للاقتصاد الفرنسي وتعمل على دعم نمو صادرات الشركات الفرنسية وتشجيع وتيسير الاستثمارات الدولية في فرنسا و تساهم الوكالة في الترويج للشركات الفرنسية وواجهة الأعمال وجاذبية فرنسا كجهة رائدة في الاستثمار الى جانب برامج التدريب الدولية.

