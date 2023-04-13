بستثمارات 150 مليون دولار.. «تيدا مصر» تبحث إنشاء المرحلة الثالثة لمجمع البروم والمعالجة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، ليو أى مين رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا مصر وتيدا الصين أفريقيا،

جاء ذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بشأن مقترح إنشاء المرحلة الثالثة من المجمع الصناعى للبروم والمعالجة، وذلك بحضور المهندسة نهلة عماد الرئيس التنفيذي لشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع تيدا ملامح مقترح التعاون، مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة جدوى وزيارة ميدانية لموقع المشروع خلال الزيارة القادمة للوفد الأجنبي.

يتكون المشروع من جزئين : الملح الخام والكلور القلوي ، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت ، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلى 30 شهرًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد مجموعة تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا ، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة الصين ، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء ،

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر ، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط ، مؤكدا أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

محافظ بورسعيد مع وفد تيدا مصر

ومن جانبه قدم ليو أى مين رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا مصر وتيدا الصين أفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وتقديم كامل الدعم حول ملامح التعاون وإقامة المشروع ببورسعيد، مؤكدا حرصه على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.