بسب توقعات الطقس السيء.. الكهرباء ستقطع التيار في هذه الحالة

حذر المصدر في تصريحات للمال المواطنين من الاقتراب من المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في حالة واحدة فقط هي حال وجود أي أعمدة إنارة مكهربة أو كهربة أى أماكن عامة نتيجة الأمطار التى قد تحدث بسبب الطقس .

وحذر المصدر في تصريحات للمال المواطنين من الاقتراب من المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد.

وأكد على أن شركات الكهرباء تعمل على استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم عن استعداداتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الطقس السئ والأحوال الجوية، وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأضافت الوزارة في بيان لها ، أنه تم تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة، وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

محمد شاكر

تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة.

رفع حالة الطوارئ لفرق الصيانة

رفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

كما أكدت على تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك، وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية ، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع