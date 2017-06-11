بسبب MBC مصر إبسوس والفضائيات.. صراع لا ينتهى!

❐ عمرو قيس: ادعاءات متكررة وليس لدينا تعليق عليها ❐ عمرو فتحى: مستعدون لإجراء بحوث نسب المشاهدة بالتعاون مع «الأعلى للإعلام» ❐ أحمد طارق: التشكيك يخدم مصالح قنوات معينة.. والـ «People Meter» أدقمحمد فتحىسيطرت حالة من الغضب على عدد من القنوات الفضائية بسبب تقرير شركة &laqu

❐ عمرو قيس: ادعاءات متكررة وليس لدينا تعليق عليها

❐ عمرو فتحى: مستعدون لإجراء بحوث نسب المشاهدة بالتعاون مع «الأعلى للإعلام»

❐ أحمد طارق: التشكيك يخدم مصالح قنوات معينة.. والـ «People Meter» أدق

محمد فتحى

سيطرت حالة من الغضب على عدد من القنوات الفضائية بسبب تقرير شركة «إبسوس» العالمية لقياس نسب مشاهدة الفضائيات خلال الأسبوع الأول من رمضان، والذى كشف عن تصدر قناة «MBC مصر» قائمة الأعلى مشاهدة.

واتهمت قنوات «ON TV» و«المحور» و«CBC» الشركة بالتلاعب فى تقارير نسب المشاهدة لصالح القناة السعودية، ضد القنوات المصرية، مما دفعهم للتقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ضد «إبسوس» للبحوث التسويقية، بتهمة تضليل الرأى العام عن طريق تغيير نتائج دراسات نسب المشاهدة لصالح قناة «MBC مصر» السعودية، مما يضر بوضعهم التنافسى.

وطالبت الشكوى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باستخدام صلاحيته ضد الشركة وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «إبسوس» لتوقيع أقصى عقوبة عليها، بسبب إضرارها بالقنوات الفضائية المصرية.

وتعمل «إبسوس» فى مصر، منذ عام 2006، لكن الصراع بدأ بينها، وبين الفضائيات المصرية منذ عام 2014 بسبب أحد التقارير التى صدرت حينها، وأسفرت عن تقدم قناة «MBC مصر» على عدد من القنوات الأخرى رغم حداثتها، وذلك على الرغم من احتلال القناة السعودية، حينها المرتبة الرابعة فى التقرير، بعد «الحياة» التى تصدرت القائمة حينها وحلت قناتان أخرتان فى المرتبتين الثالثة والرابعة.

وفى عام 2016، تجددت الخلافات مرة أخرى، عندما وصف ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات تليفزيون «النهار»، تقرير «إبسوس» حينها بـ«الفضيحة»، متهمًا الشركة بتعمد منح القنوات المصرية مراكز متأخرة لصالح شبكة قنوات «إم بى سى مصر» بسبب العلاقة التى تربط بينها ووكالة «شويرى ميديا» الوكيل الإعلانى لـ«MBC Group»، قبل أن تتصاعد الخلافات مرة أخرى فى 2017 وبالتحديد عقب صدور تقرير نسب مشاهدة الفضائيات فى الأسبوع الأول من رمضان الجارى.

بداية، رفض د. عمرو قيس، العضو المنتدب لشركة «إبسوس» للبحوث التسويقية، الرد على الأزمة المثارة حاليا، والاتهامات التى وجهت للشركة، قائلا : «لا تعليق أكثر مما قيل خلال السنوات الماضية، والتى شهدت ادعاءات مماثلة من القنوات».

وقال عمرو فتحى، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، إن الغرفة ليس لها علاقة بالاتهامات التى وجهتها بعض القنوات مؤخرا لـ « إبسوس» بعد تقريرها الأخير الخاص بنسب المشاهدة فى رمضان، لكن ليس لديهم مانع لمساندتها فى الأزمة.

وأكد أن الغرفة تقف قلبا وقالبا مع القنوات التى قدمت البلاغ ضد «إبسوس» بجهاز حماية المنافسة، وسوف تدعمها بشكل كامل طالما تقوم بعمل وطنى سيفيد الجميع، مشيرا إلى أن جهاز حماية المنافسة يملك من الآليات والقوانين والخبرات التى تستطيع الفصل فى شبهة وجود عملية احتكارية من جانب «إبسوس» أم لا؟.

وشدد على ضرورة اتخاذ وقفة أمام التقارير التى أصدرتها الشركة مؤخرا لتكون هناك دقة فى النتائج، ورقابة من طرف وطنى لأن تلك الأبحاث تؤثر على الأسواق كلها، وليس سوق الإعلانات فقط.

وأوضح أن التلاعب فى النتائج أو عدم دقتها يؤدى إلى توجيه المعلن لطريق خطأ، مما يؤثر على حركة النشاط الإعلانى للقطاعات المختلفة، وبالتالى على مصدر إيرادات تلك القنوات، خاصة إذا كانت تلك النتائج فى صالح قنوات غير مصرية، لأن الإعلانات تمثل مصدر الدخل الوحيد للقنوات.

وأضاف أن تلك الأبحاث لا تتعلق بقرارات المعلنين فقط، وإنما تقوم بتحليل اتجاهات الرأى العام أيضا، وبالتالى عندما تكون نتائجها غير سليمة، سيكون بها نوع من التوجيه، وهى مسألة خطيرة متعلقة بالأمن القومى.

وقال إن غرفة صناعة الإعلام سبق وأن خاطبت رئاسة الوزراء، وحاولت التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن إيجاد كيان كبير موثوق فيه ومحايد.

وحول رأيه فيما يثار حول ضرورة إسناد مهمة الأبحاث التسويقية للمجلس الأعلى للإعلام، أكد أن ذلك ضمن مهام المجلس وفقا للدستور والقانون، لكن يبقى السؤال : «هل هم مستعدون للقيام بهذا الدور الآن؟»، لاسيما أن المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل مؤسسى وخبرات معينة.

وأكد ضرورة وجود كيان وطنى حكومى موثوق، يقوم بإجراء الأبحاث بشكل حيادى، بالمشاركة مع غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، والتى تمتلك الفكر والعلم والمعرفة اللازمين لهذه المهمة، وخبراء الإعلام والإعلان، بالإضافة إلى الملاك أنفسهم الذين يمثلون المؤسسات الإعلامية بأجهزتها الإدارية والفنية، خاصة أن الموضوع فنى بحت وليس سهلا.

وتابع :« كما يمكن استحداث جهاز يضع المعايير ويراقب هذه البحوث التى تصدر عن بعض الشركات العاملة فى السوق المصرية، خاصة أن تلك البحوث تتعلق بالأداء والمزاج العام المصرى، وبالتالى تندرج تحت بنود الأمن القومى.

وأشار إلى أن الشركات التى تقوم بإجراء الأبحاث التسويقية فى مصر لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الـ»People Meter«.

جدير بالذكر أن معظم دول العالم تستخدم جهاز الـ »People Meter« لقياس نسب المشاهدة بدقة، إذ يتم تركيبه بشكل عشوائى على أجهزة التليفزيون بعدد من المناطق، ويقوم بتحديد القنوات التى تشاهد فى نفس اللحظة، وفترة تواجد المشاهد على كل قناة، وأى برنامج بالتحديد، مما يعطى نتائج أكثر دقة فى بحوث المشاهدة.

وردا على ما أكدته شركات البحوث التسويقة العاملة فى مصر، فى أكثر من مناسبة، أن الحكومة تمنع دخول تلك الأجهزة لاعتبارات الأمن القومى، قال المدير التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام، إن تلك مشكلتهم وليست مشكلة الدولة، وإذا كانت حجة تلك الشركات أن الدولة تمنع دخوله، إذن من الأفضل ألا تقوم بإجراء تلك البحوث، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن نتائج تقرير»إبسوس« الأخير حول نسب مشاهدة القنوات غريب وبه تضارب.

فى سياق متصل، قال أحمد طارق، مدير عام شركة طارق نور القابضة »TN Holdings« المالكة لقناة القاهرة والناس، إن »إبسوس« شركة عالمية من الصعب التشكيك فى مصداقيتها، خاصة أنها تعمل فى السوق المصرية منذ فترة كبيرة.

وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان تخدم الاعتراضات مصالح قنوات بعينها، مما جاءت فى مراكز متأخرة من تقرير نسب المشاهدة، وبالتالى يأتى التشكيك فى صالحها.

وأكد أن كل الوكالات العالمية فى مصر تعمل وفقا للبحوث التسويقية، حتى لا يتم محاسبتها على أسباب إنفاقها أموالا معينة فى إعلانات بدون غطاء بحثى يتناسب مع الأرقام التى تقوم بإنفاقها، لكنها لا تلتزم ببحوث شركة معينة وإنما تعتبر تلك التقارير مجرد دليل تقوم عليه بعمل أبحاث مشابهة وفقا للنتائج التى حصلت عليها، حتى تتأكد من دقة تلك الأبحاث أولا، وأنها أنفقت الأموال فى مكانها الصحيح ثانيا.

وقال إن الأبحاث فى العالم كله لا يمكن أن تكون دقيقة بنسبة 100% لأنها تعتمد فى الغالب على استطلاعات رأى عبر الهاتف، و الحال نفسه بالنسبة للشركات التى تستخدم الـ»People Meter«، مشيرا إلى أنه أكثر دقة ولكن ليس بشكل كامل أيضا، لأن أى أبحاث تجرى عبر عينات عشوائية وبالتالى من الوارد حدوث نسبة خطأ.

وحول ما يثار حول تلاعب «إبسوس» فى نتائج بحوث المشاهدة، قال إن الشركات العالمية لا يمكن أن تخاطر باسمها وسمعتها بالتلاعب لصالح قنوات بعينها، خاصة إذا كانت تلك القناة لا تنتمى من قريب أو بعيد للشركة أو البلد الأم.

وعن رأيه فى مطالبة بعض القنوات بأن يتولى المجلس الأعلى للإعلام مهمة إجراء بحوث نسب مشاهدة القنوات، تساءل: «لماذا لا تتواجد أكثر من شركة بحوث تسويقية بدلا من المطالبة بإسنادها لجهة حكومية؟»، مشيرا إلى أن تعدد شركات البحوث هو ما سيعبر عن مدى دقة البحوث، وليس إسناده لجهة بعينها، خاصة أنه من الصعب أن تتوافق جميع القنوات على جهة واحدة، كما أن الحكومة ليس دورها فى قياس نسب مشاهدة القنوات، مؤكدا أنه لا توجد دولة واحدة بالعالم قامت بذلك من قبل.

وأكد أنه لا يتفق مع الآراء المؤيدة لتولى المجلس الأعلى للإعلام تلك المهمة، نظرا لأنه لديه أدوار رقابية أخرى أهم، كما أن دخوله تلك اللعبة سيجعله يواجه الكثير من الانتقادات والتشكيكات من القنوات التى لن تأتى النتائج فى صالحها، مطالبا الحكومة بالموافقة على دخول جهاز الـ«People Meter» الذى يعد الأكثر دقة عالميا فى قياس نسب المشاهدة.

وحاولت «المال» الاتصال بمحمد هانى، رئيس شبكة «CBC» والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، لكنهما لم يردا على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.