«بسبب وجود مديونيات».. ميناء الإسكندرية تحصل على ساحة من «العربية للشحن» برصيف 65

حصلت هيئة ميناء الإسكندرية على عدد من الساحات الخاصة بشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، والتي تقع معظمها بمنطقة الرصيف 65 بالميناء، وذلك بعد صعوبة سداد مديونيات الشركة لهيئة الميناء.

وحسب خطاب للشركة “اطلعت عليه “المال” لهيئة ميناء الإسكندرية، فقد طالبت بضرورة عدم استلام الأراضي والساحات التابعة للشركة، والتي سيتم سحبها أو التي تم سحبها بالفعل، وبها بعض المنقولات والمعدات الخاصة بالشركة.

وكان قد أشار اللواء خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة العربية المتحدة للشحن والتفريغ خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة، عن زيادة مديونية الشركة وحجم الخسائر التى لحقت بها خلال السنوات الأخيرة، التى بلغت 25 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، و2.5 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.

كما قامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بمخاطبة الشركة العربية للشحن والتفريغ رسميًا بالغاء العقد المبرك بين الشركتين لتحمل الإسكندرية للحاويات قرض حسن قدره 8.2 مليون جنيه لتمويل شراء عدد من أوناش الشركة، ليتم الحصول على تلك الاوناش، واعتبارها من ضمن أصول الإسكندرية لتداول الحاويات.

يأتي ذلك على خلفية اتفاق بين الشركتين على شراء معدات تابعة للعربية للعربية للشحن والتفريغ وتشغيلها بالإسكندرية لتداول الحاويات، بهدف الحصول على أية إيرادات يمكن تحقيقها عبر الشكة الشقيقة ” تابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” .

كما وافق مجلس إدارة الشركة العربية للشحن والتفريغ نهاية أكتوبر الماضي، على طلب شركة ياسين للنقل والملاحة المتضمن رغبتهم في تجديد التعاقد الخاص بإشراف العربية للشحن والتفريغ، على تحميل البواخر بالشمع السائل لسنة أخرى بعد انتهاء التعاقد الخاص بالشركة في نهاية أكتوبر الماضي.

وتستهدف الشركة تستهدف تنفيذ معدلات تداول خلال العام المالى الجاري تصل إلى 200 ألف طن، مقارنة بمستهدف العام المالى 2020/ 2021 والذى يصل إلى 260 ألف طن، كما تستهدف إيرادات تصل إلى 24.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12.5 مليون خلال العام المالى الماضى.

وأرجع الانخفاض المتوقع إلى تأثر نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية من ناحية قلة الكميات الواردة نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات، وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين الى ميناء دمياط بالنسبة للبضائع العامة، علاوة على تأثير تداعيات فيروس كورونا على نشاط الملاحة بوجه عام .

وحسب بيانات الشركة العربية للشحن فان صافي خسائر العام المالي الماضي بلغت 28.1 مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر المرحلة 400 مليون جنيه .