«بسبب وجبة فطار حاولت الانتحار».. ملابسات فيديو إلقاء فتاة نفسها من شرفة عقار

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الاهرام بمحافظة الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، بائع -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- والطفلة بمقطع الفيديو نجلته تبلغ من العمر 12 عامًا.

وبمواجهته أشار إلى توبيخ نجلته لعدم تجهيز وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لتوبيخها مما دعاه لمعاقبتها بالضرب.

وأضاف أنه أثناء ذلك فرت منه وحاولت إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وأنقذها بمعاونة بعض الجيران.