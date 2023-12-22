بسبب هجمات الحوثيين.. 40% انخفاضا في حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب

شهدت حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب، في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، انخفاضا حادا بسبب الهجمات على السفن في المنطقة، مما يؤدي إلى مزيد من تعطيل شريان رئيسي للتجارة العالمية وفقا لقناة العربية.

وحتى الآن هذا الأسبوع، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، إلى مضيق باب المندب، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج. ويعادل ذلك انخفاضًا يزيد عن 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

وعلى الرغم من كونه أقل شهرة من قناة السويس على الطرف الآخر من البحر الأحمر، فإن المضيق الواقع بين اليمن وأفريقيا لا يقل أهمية عن قناة السويس. ويتم نقل كميات هائلة من النفط الخام والديزل والمنتجات النفطية الأخرى من الشرق الأوسط والهند عبر هذه المياه في طريقها إلى أوروبا، فيما يمر النفط الروسي إلى الهند والصين في الاتجاه الآخر.

وتتعارض أزمة البحر الأحمر مع حركة التجارة العالمية، حيث تبحر سفن الحاويات بالفعل حول أفريقيا لتجنب المنطقة، وتعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة استهداف السفن، إلى حين توقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون عملياتهم على الرغم من التحرك الأمريكي لتشكيل قوة عمل بحرية دولية لحماية الشحنات.

ومن المؤكد أن تتبع السفن لا يقدم سوى صورة واسعة لكيفية تأثر التجارة. وتشمل الأرقام الخاصة بناقلات النفط والكيماويات، السفن التي لا تحمل بضائع.