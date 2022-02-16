بسبب نقص المعروض النفطي.. أسعار خامات الشرق الأوسط ترتفع لمستويات قياسية

قالت مصادر تجارية إن خام دبي النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع في حين قفزت فروق الأسعار في السوق الفورية للخام الروسي تحميل أبريل إلى أعلى مستوياتها في عامين في آسيا إذ عادت الأسعار لمستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا.

شح الإمدادات يتفاقم عالميا

وذكرت وكالة رويترز أن شح الإمدادات زاد عالميا مع تأخر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في الوفاء بالتزاماتهم بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

وقال مراقبون إن تعديل وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط بالرفع، في تقريرها الشهري، يشير إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا.

وقالت الوكالة الدولية لرويترز “نعتقد أن التوازن الأكثر إحكامًا لعامي 2021 و2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي”.

وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.

وعلى الجانب الآخر انتعش الطلب مع سعي المصافي على مستوى العالم لزيادة الإنتاج من أجل جني المزيد من الأرباح من البنزين والديزل.

الأزمة الروسية الأوكرانية تدعم سعر خام برنت

ودعمت الأزمة الروسية الأوكرانية كذلك سعر خام برنت لترتفع علاوته السعرية فوق خام دبي لأعلى مستوياتها منذ 2013.

ولم تظهر أي بوادر على تراجع الأسعار بعد أن سحبت روسيا بعضا من قواتها من على الحدود أمس الثلاثاء.

وتعزز الفروق السعرية بين الخامات طلب آسيا على خامات الشرق الأوسط وروسيا الأقل من خام دبي لتبلغ الفروق السعرية أعلى مستوياتها في السوق الفورية منذ عدة سنوات هذا الشهر.

فرق السعر بين خام دبي في التعاملات الفورية والتعاملات الآجلة يكسر حاجز 4 دولارات

وذكرت وكالة ستاندارد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط إن فرق السعر بين خام دبي في التعاملات الفورية والتعاملات الآجلة كسر حاجز الأربعة دولارات لأول مرة عند الإقفال أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات بلاتس أن الفارق السعري بلغ 4.08 دولار للبرميل بين عقود أبريل والتعاملات الفورية على خام دبي.

وقالت مصادر تجارية إن الفارق السعري لخام إي.إس.بي.أو الروسي الذي يصدر من ميناء كوزمينو في أقصى الشرق ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين.

وزادت الفروق السعرية على خام سوكول الروسي تحميل أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2020.