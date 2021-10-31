بسبب نقص العاملين والطقس السيئ.. أمريكان إيرلاينز تلغى 1400 رحلة

أعلنت شركة الطيران الأمريكية ” أمريكان إيرلاينز” American Airlines Group Inc أنها ألغت أكثر من 1400 رحلة خلال العطلة الأسبوعية بسبب نقص العاملين والطقس السيئ، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أمريكان إيرلاينز أنها ألغت 551 رحلة أمس السبت، و480 رحلة اليوم الأحد، إضافة إلى 376 رحلة يوم الجمعة.

وقال موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية إن أمريكان إيرلاينز أجلت أكثر من 1000 رحلة منذ يوم الجمعة.

وذكرت أمريكان إيرلاينز في بيان أنها تتوقع أن تمر هذه الفترة من العمليات غير المنتظمة قريبا.

عودة ما يقرب من 1800 مضيف من العطلات الصيفية

وأضافت أنها تزيد عدد موظفيها في جميع العمليات، فضلا عن عودة ما يقرب من 1800 مضيف من العطلات الصيفية وانضمام أكثر من 600 مضيف تم تعيينهم مؤخرا إلى عملياتها بحلول نهاية ديسمبر.

وسجلت أمريكان إيرلاينز خسارة أقل من المتوقع، وسط تحذيرات من أن التكاليف خلال الربع الجاري ستستمر في تقليص الأرباح، حيث لا تزال الإيرادات أقل من مستويات ما قبل الوباء.

أمريكان إيرلاينز تسجل 641 مليون دولار خسائر فى الربع الثالث

وأعلنت أمريكان إيرلاينز الشهر الجارى أن خسائر الربع الثالث بلغت 641 مليون دولار أو ما يعادل 99 سنتاً للسهم، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي قدرت بخسارة قيمتها 1.03 دولار للسهم، بناء على متوسط ​​التقديرات التي جمعتها “بلومبرج”.

تضاعفت الإيرادات ثلاث مرات تقريباً عن العام السابق إلى 8.97 مليار دولار، بينما توقعت “وول ستريت” 8.94 مليار دولار.

وانضمت “أمريكان إيرلاينز” إلى شركات الطيران الأخرى في التحذير من ارتفاع التكاليف خلال الربع الجاري، وتتوقع الشركة أن تسدد ما يصل إلى 2.48 دولار كقيمة غالون الوقود، ارتفاعاً من 2.07 دولار في المتوسط ​​للغالون في الربع الثالث.

تتنافس تكاليف الوقود مع العمالة باعتبارها أكبر بنود النفقات لشركات الطيران، ويمكن أن تساعد الأسعار المرتفعة باستمرار في عرقلة جهود معظم شركات الطيران الأمريكية لاستئناف تسجيل الأرباح أثناء محاولة التعافي من الانهيار في السفر أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.

أمريكان إيرلاينز تنفق 1.95 مليار دولار على الوقود والضرائب في الربع الثالث

أنفقت “أمريكان إيرلاينز” 1.95 مليار دولار على الوقود والضرائب في الربع الثالث، أي ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، وأشارت الشركة إلى أن الخسائر المرتبطة بالوباء ستستمر في الربع الرابع، متوقعة أن تسجل هامشاً قبل الضريبة من سالب 16% إلى سالب 18%، باستثناء البنود الخاصة.

قال الرئيس التنفيذي دوغ باركر في بيان: “في حين أن تفشي سلالة دلتا المتحولة أدى إلى تأخير بعض من تعافي عائداتنا، إلا أنه لم يوقف تقدمنا”، وأضاف “باركر” في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” إن “الغالبية العظمى” من الموظفين تلقوا تطعيمات كوفيد-19 بموجب تفويض البيت الأبيض للمقاولين الفيدراليين.

وذكر أن معظم الباقين من الموظفين سيحصلون على الجرعات بحلول موعد نهائي في 24 نوفمبر، باستثناء أولئك الذين يحصلون على إعفاءات، وأضاف: “لن يغادر أحد أمريكان إيرلاينز، ولا نريد أن يترك أحد أمريكان بسبب هذا الأمر”.