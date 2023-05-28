بسبب نقص الإمدادات.. إيرادات «غبور أوتو» تتراجع 39.5% خلال الربع الأول من 2023 إلى 4.7 مليار جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو “غبور أوتو ” عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وبلغت إجمالي مبيعات غبور أوتو 4.74 مليار جنيه خلال 3 أشهر ، مقابل 7.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة تراجع 39.5% على أساس سنوي ، ويتراجع 31.3% على أساس ربع سنوي، وذلك على خلفية التحديات السوقية.

وتراجعت أرباح “غبور أوتو” المجمعة بنحو 71.5%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 104 مليون جنيه، مقابل 365.6 مليون خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وذلك بسبب تسجيل الشركة مكاسب رأسمالية خلال الربع الأخير من 2022، نتيجة التخارج من حصة 7.5%في إحدي شركاتها التابعة.

وأشار نادر غبور العضو المنتدب لشركة “غبور أوتو”، إلى تراجع الإيرادات المجمعة وصافي الربح خلال الربع الأول من 2023، تأثرا بمشكلة نقص الإمدادات التي واجهتها الشركة .

واستكمل أن غبور أوتو نجحت في تنويع مصادر إيراداتها ما يؤكد قدرتها على الاستفادة من فرص النمو ، حيث ساهمت أنشطة الشركة في السوق العراقية بنسبة 22.3% في إجمالي الإيرادات.

وأكد “غبور” ثقة الإدارة في سرعة تعافي نتائج الشركة بالتزامن مع عودة مستويات المخزون إلي طبيعتها، مستفيدة من الطلب القوي على محفظة منتجاتها وخدماتها.

جدير بالذكر أن “غبور أوتو” حققت نموا في صافي الأرباح بنحو 500% خلال عام 2022 لتسجل 10.53 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار خلال 2021.

وتراجع إجمالي مبيعات “غبور أوتو” بنسبة5.2%، لتصل إلي 29.78 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 31.43 مليار.