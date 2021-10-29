بسبب ممارسات وحدتها المنحازة لإسرائيل.. صندوق أمريكى يقلص استثماراته فى يونيليفر

قرر صندوق معاشات التقاعد الحكومي في نيويورك، البالغ حجمه 268 مليار دولار، تقليص حيازاته في شركة يونيليفر ردًّا على قيود على المبيعات تفرضها علامة بن اند جيريز Ben & Jerry’s للمثلجات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وفي بيان أرسله متحدث، قال توماس دي نابولي، المراقب العام للحسابات بولاية نيويورك، إن مراجعة أظهرت أن يونيليفر والوحدة التابعة لها Ben & Jerry’s “ضالعتان في أنشطة” تتعارض مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يتبناها الصندوق لعزل إسرائيل بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.

مسئولون عن معاشات التقاعد في ولايات أخرى يسعون لبيع أسهم في يونيليفر

وتحرك مسئولون عن معاشات التقاعد في ولايات أخرى؛ منها نيوجيرسي وأريزونا وفلوريدا أيضًا لبيع أسهم في يونيليفر أو تقييد شراء أسهم جديدة لأسباب مماثلة.

وقال المتحدث إن لدى صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك أسهمًا إجمالية في يونيليفر بقيمة 111 مليون دولار. والصندوق هو ثالث أكبر صندوق عام لمعاشات التقاعد بالولايات المتحدة.

ولم يُدلِ ممثلون عن يونيليفر بتعليق على الفور.

بن اند جيريز تنهى ترخيص لبيع الآيس كريم في الضفة الغربية والقدس الشرقية

وتحركت بن اند جيريز Ben & Jerry’s في يوليو لإنهاء ترخيص لبيع الآيس كريم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة إن المبيعات هناك “لا تتسق مع قيمها”.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.

وكانت يونيليفر قد قالت إن القرار اتخذه مجلس إدارة مستقل لدى بن اند جيريز Ben & Jerry’s يشرف على رسالتها الاجتماعية وأشارت إلى أنها لا تدعم حركة المقاطعة.

مسؤول: الشركة ملتزمة بنشاطها في إسرائيل

وقال ألان جوب، الرئيس التنفيذي ليونيليفر، في رسالة إلى مكتب دي نابولي، في أغسطس، إن الشركة ملتزمة بنشاطها في إسرائيل حيث توظف نحو ألفي شخص، وذكر أن علامة بن اند جيريز Ben & Jerry’s ستظل في إسرائيل.

وكتب جوب يقول “رحبنا بشدة بقرار البقاء في إسرائيل ونسعى للتعامل مع هذه المسألة بطريقة تتسم بأكبر قدر ممكن من الاحترام والحساسية”.

يشار إلى شركة «يونيليفر» كانت قد أعلنت عن نمو مبيعات أساسي، أعلى من المتوقع للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021، لكن الشركة خفضت توقعاتها للهامش التشغيلي للعام بأكمله، بسبب ارتفاع تكاليف السلع.

يونيليفر تحقق عائدات 25.8 مليار يورو للنصف الأول

بشكل عام، حققت الشركة عائدات عند 25.8 مليار يورو للنصف الأول، بما في ذلك 13.45 مليار يورو في الربع الثاني. هذا بالمقارنة مع أرقام العام الماضي البالغة 25.71 مليار يورو، و13.29 مليار يورو على التوالي.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 4.37 مليار يورو (5.15 مليار دولار) خلال النصف الأول.

وارتفعت المبيعات الأساسية لصانع صابون «دوف» ومايونيز «هيلمان» وغيره من المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 4.8%.

جاءت المبيعات نصف السنوية لـ «يونيليفر» أعلى بنسبة 5.4%، مقارنة مع توقعات بنسبة 4.3%.

وبلغت الأرباح الأساسية لسهم الشركة 1.33 يورو للنصف الأول، متجاوزة أيضاً متوسط التقدير البالغ 1.24 يورو للسهم الواحد.

وأعلن مجلس الإدارة توزيع أرباح للربع الثاني بواقع 42.68 سنت يورو للسهم.

وقالت الشركة إن القيود المفروضة على الحياة اليومية مستمرة في جميع أنحاء العالم، ما يؤثر في ديناميكيات التواصل ومزيج المبيعات وسلوك المستهلك.