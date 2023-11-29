بسبب مكونات معيبة.. 3 شركات سيارات كورية تستدعي 15 ألف مركبة

أعلنت وزارة النقل الكورية اليوم الأربعاء أن شركة جنرال موتورز كوريا، وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 15 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الوزارة إن الشركات التي تشمل أيضا كيا، وبورشه كوريا، ستستدعي طوعا 15,812 وحدة من 3 طرز مختلفة من السيارات.

وستستدعي جنرال موتورز كوريا 9,627 وحدة من طراز تراكس كروس أوفر بسبب خطأ في برنامج لوحة القيادة.

وستستدعي شركة كيا 6,106 وحدات من طراز سول الكهربائي بسبب خطأ برمجي في نظام فرامل الانتظار الإلكتروني الخاص بها.

وقالت الوزارة إن بورشه كوريا ستستدعي 79 وحدة من طراز بورش 911 بسبب خطأ برمجي في وحدة التحكم في الوسادة الهوائية.