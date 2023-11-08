بسبب معاكستها.. مصرع سيدة في مشاجرة بين 10 أشخاص بالجيزة

لقت سيدة مصرعها في مشاجرة نشبت بين 10 أشخاص بسبب معاكسة المتوفية من قبل سائق في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، فألقى عليها حجرًا أدى لإنهاء حياتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض أطراف المشاجرة.

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة ربة منزل، إثر إصابتها بجرح قطعي بالجسم.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: ربة منزل “متوفاة” و4 من أهليتها، وطرف ثانٍ: سائق و5 من أهليته، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

واتضح أن السبب معاكسة السائق للمتوفاة ثم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وخلالها ألقى حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.