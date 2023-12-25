بسبب معاكسة فتاة.. كواليس قتل شخص خلال مشاجرة في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن كواليس جريمة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في محافظة القليوبية بين 9 أشخاص نتيجة معاكسة إحدى الفتيات، والقبض على الجناة المتورطين في الواقعة.

كان مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- طرف ثانٍ: 5 أشخاص -يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية- أحدهم متوفي إثر إصابته بعيار ناري، وذلك لمعاكسة المتوفي من الطرف الثاني إحدى الفتيات من أقارب الطرف الأول، وعلى إثرها الطرف الأول أطلق أعيرة نارية تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.