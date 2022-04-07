بسبب معاكسة فتاة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على مواطن بسلاح ناري في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على مواطن بسلاح ناري، والتسبب في إحداث إصابة له، إثر مشاجرة فيما بينهما بسبب معاكسة شقيقة المجني عليه.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص -له معلومات جنائية- مصابًا برش خرطوش بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شقيقين يوجد لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش” المستخدم في ارتكاب الواقعة، طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع شقيقه لسابقة معاكسة شقيقه لأخت المجني عليه.

وبتكثيف التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط المتهم الآخر أثناء تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.