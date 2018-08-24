بسبب مصرع زوجين بريطانيين.. توماس كوك تجلي 300 سائح

أعلنت شركة توماس كوك البريطانية للطيران والسياحة، إنها ستجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر، كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وقالت توماس كوك، إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا يوم الجمعة، وقالت الشركة إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو الماضى وحصل على نسبة مرتفعة تجاوزت 96 %.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر بيانًا حملت النسخة الإنجليزية منه عنوان: “وفاة مسن إنجليزي وزوجته في الغردقة وفاة طبيعية” نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وذكرت وكالة “رويترز”، إن النسخة العربية من البيان جاء فيها أن جون كوبر ”أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب“ وأن زوجته نقلت إلى المستشفى وتوفيت بعد وصولها إليه.

كان جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما)، التي كانت تعمل لدى الشركة في بريطانيا، يقيمان في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك وتوفيا يوم الثلاثاء بفارق ساعات.

وقالت توماس كوك إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل، وأضافت الشركة ”السلامة في قمة أولوياتنا دائما لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي“.

وأكدت ابنتهما كيلي أورمرود والتي كانت في نفس الرحلة ومعها أطفالها الثلاثة إن سبب الوفاة لم يتحدد بعد وأضافت في بيان لمحطة الإذاعة المحلية البريطانية (2بي.آر) ”أمي وأبي كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة.. لا سبب لدينا للوفاة. عملية الفحص جارية“.

وقالت: ”أبي لم يدخل مستشفى قط. توفي في غرفة الفندق أمامي. ذهبت في سيارة الإسعاف مع أمي إلى المستشفى حيث توفيت هى أيضا“.

وتأتي وفاة كوبر وزوجته بينما تحاول مصر إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للدخل في وقت ما زال الاقتصاد يعاني فيه من سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011.

وتحسنت العائدات السياحية في الشهور الماضية وقفزت بنسبة 83.3 % في الربع الأول من 2018 لتصل إلى أثر من 2.2 مليار دولار، بفضل منتجعات البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ التى تعد من بين الأكثر شهرة بين السائحين الأوروبيين وغيرهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نواصل دعم أسرة زوجين توفيا في الغردقة، وعلى كل المقيمين بفندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أن يتبعوا نصائح الشركة السياحية التي تنظم رحلتهم والسلطات المحلية”.