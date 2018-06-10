بسبب مشهد اقشعرت له الأبدان.. بلاغ ضد مخرج ومؤلف مسلسل أيوب

تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد “محمد فاضل” رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، وتامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني” المنتجة لمسلسل (أيوب)، والمخرج أحمد صالح “مخرج مسلسل (أيوب)”، المؤلف محمد سيد بشير والممثل محمد لطفي، بتهمة تحريض السيدات والزوجات على أعمال العنف.

وطالب سالم في بلاغه رقم 6753: بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم، بشأن المشاهد التليفزيونية التي تم عرضها في شهر رمضان المبارك شهر العبادة والرحمة والمحبة والتسامح التي تضمنها مسلسل أيوب، بالحلقة رقم 24 والتي تحتوي على تمثيل أبطال المسلسل جريمة قيام الزوجة بإذابة جسد زوجها بعد قتله باستخدام محلول من المواد الكيماوية والتخلص منه حتى لا يتم اكتشاف الجريمة والتعرف على الجثة.

وأضاف: “هذه المشاهد تعد تحريضًا علنيًا للزوجات والسيدات المصريات والعرب على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج خاصةً والرجال عامة إذا ما حدث ثمة خلاف – وتعد هذه المشاهد ابتكارًا وخلقًا لأفكار هدامة وترويجًا لأعمال العنف والقتل والخروج عن القانون وإذاعتها ونشرها على أوسع نطاق بين ملايين المشاهدين المصريين والعرب بهدف استسهال القتل، وخرجت هذه المشاهد من دائرة الإبداع الفني إلى دائرة التأثيم الجنائي والتحريض العلني ضد الرجال، وجميع أطياف الشعب المصري والعربي بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتزايد معدلات الجريمة الكاملة وبث الخوف والرعب بين المواطنين والسياح الأجانب بمشاهد تقشعر لها الأبدان ويشيب لها الولدان وتسريبها لوجدان المجتمع لتصيب الأمة المصرية في مقتل”.

وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.