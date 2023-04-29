«بسبب مديونية».. ضبط مرتكبي جريمة قتل شخص ونجله وإلقاء الجثمان بالنيل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل شخص ونجله وإلقاء الجثمان في نهر النيل بمحافظة الجيزة، بسبب وجود خلافات مالية بينهم على اقتراض مبلغ مالي ورفض تسديده.

كان مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل مُبلغ بتغيبه طافية في نهر النيل، وتبين تغيب والده سائق له معلومات جنائية عن مسكنه أيضًا، والعثور على جثته في وقت لاحق.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل -له معلومات جنائية- ونجله -مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطي ببني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجني عليه الثاني لكونه مدين لهما بمبلغ مالي.

واعترف المتهمين بأنهما بتاريخ الواقعة اصطحبا المجني عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطي ببنى سويف لإجبار المجني عليه الثاني على دفع المبلغ المالي المشار إليه، وهددوه بطبنجة كانت بحوزة أحدهما.

وأضاف الجناة أنه حدثت مشاجرة بينهم وخلالها طعن المتهمين المجني عليه الأول بسلاح أبيض “مطواة” مما أدى إلى وفاته، واعتدى على المجني عليه الثاني بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة، وألقيا جثتيهما بمياه نهر النيل.

وأرشدا عن الطبنجة، والمطواة المستخدمتين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.