«بسبب مديونية».. سقوط 5 متهمين خطفوا طفلًا لمساومة والده في البحيرة

ارتكب 5 متهمين جريمة خطف طفل من محافظة البحيرة لمساومة والده على دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه بعدما اختلفوا فيما بينهم ماليًا، واستدرجوا الضحية بدعوى إيجاد فرصة عمل له في البحر الأحمر.

وكشفت أجهزة الأمن بالبحيرة عن ملابسات واقعة خطف الصبي، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

كان مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بورود اتصالًا من هاتف محمول “محدد”، وقرر له المتصل أنه خطف نجله وعمره 18 عامًا، وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وتشكل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، والمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالي، على إثرها استدرج المتهمين نجله بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحر الأحمر ثم اصطحبوه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا واحتجزوه.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين بالتنسيق مع مديرتي أمن قنا والإسكندرية، أمكن ضبط 5 منهم، وتحرير المختطف.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.