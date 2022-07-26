بسبب مخاوف بيئية.. مطالبات لـ ماسك بالامتناع عن الاستثمار في صناعة النيكل بإندونيسيا

أرسلت عشرات من المنظمات غير الحكومية رسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك رئيس شركة تسلا تحثه فيها على ألا يستثمر في صناعة النيكل في إندونيسيا بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي الرسالة في أعقاب اجتماع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مع ماسك في تكساس في مايو لمناقشة استثمارات محتملة.

إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات للنيكل في العالم

وتملك إندونيسيا أكبر احتياطيات للنيكل في العالم ويحرص ويدودو على تطوير صناعة محلية للسيارات الكهربائية تقوم على النيكل. وحظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج بدءا من 2020 لضمان إمدادات للمستثمرين.

لكن أنصار حماية البيئة يخشون أن العملية ستتضمن التخلص من عوادم التعدين بإلقائها في المحيط.

المنظمات تحذر من الأضرار البيئية الناتجة عن تحويل منطقة للغابات إلى تعدين النيكل

وحذرت المنظمات غير الحكومية في الرسالة من الأضرار البيئية الناتجة عن تحويل منطقة للغابات إلى تعدين النيكل قائلة إنها ستتسبب في إزالة للغابات وتهديدات بتلوث مياه أنهار وبحيرات وشواطئ.

وأوصت المجموعة بإنهاء أي خطة محتملة للاستثمار المباشر في صناعة النيكل في إندونيسيا ووقف استخدام النيكل المنتج في إندونيسيا أو الذي مصدره ذلك البلد في كل أنشطة تسلا.

ولم ترد تسلا على الفور على طلب للتعقيب. ولم يتسن الاتصال بالحكومة الإندونيسية للحصول على تعليق.

توقعات بأن يشهد النيكل المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية قفزة في الطلب على مدار الأعوام المقبلة

ومن المتوقع أن يشهد النيكل المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية قفزة في الطلب على مدار الأعوام المقبلة بينما تسعى حكومات وشركات ومستهلكون إلى تقليل الغازات الضارة المنبعثة من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ماسك ينفى علاقته بزوجة المؤسس المشارك لشركة جوجل

من ناحية أخرى، قال إيلون ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على تويتر إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل ما زالا صديقين ونفى تقريرا عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مجهولة قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان. وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وإنهاء الصداقة الطويلة بين صاحبي المليارات في مجال التكنولوجيا.

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر “أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية”.

ولم ترد تسلا وجوجل على الفور على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.