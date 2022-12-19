بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي.. ارتفاع عدد الشركات الكورية ذات تصنيفات المخاطر الائتمانية

أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن عدد الشركات الكورية ذات تصنيفات المخاطر الائتمانية قد زاد هذا العام وسط ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض سريعة الارتفاع والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، بحسب وكالة يونهاب.

وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية (FSS)، حصلت 185 شركة عاملة فى كوريا الجنوبية على أدنى تصنيفين ائتمانيتين وهما “C” و “D” هذا العام. وكان الرقم أعلى بعدد 25 شركة مقارنة بالعام الماضي.

ومن الإجمالي، حصلت 84 شركة على تصنيفات “C”، بزيادة خمس شركات عن العام السابق، في حين تم تصنيف 101 شركة في المرتبة “D”، بزيادة 20 عن العام السابق.

وشهد قطاع العقارات زيادة بمقدار 12 شركة خلال الفترة المذكورة. كما نما الرقم في قطاع الأغذية والتصنيع بمقدار ثماني شركات على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قروض الشركات القائمة 1.5 تريليون وون (1.1 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر، وبلغت نسبة القروض الممنوحة من البنوك 86.7% من الإجمالي، وفقا للبيانات.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن المبلغ ليس كبيرًا بما يكفي للإضرار بسلامة أصول البنوك.