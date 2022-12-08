بسبب مخاوف أمنية.. ولاية إنديانا تقاضي مالكة تطبيق تيك توك

رفعت ولاية إنديانا الأمريكية دعوى قضائية على تطبيق شبكات التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك”، وفقًا لـ”بى بى سى”.

واتهم تود روكيتا، المدَّعي العام للولاية، بايت دانس، الشركة الأم التي تملك تيك توك، بانتهاك قوانين حماية المستهلك في إنديانا.

وتم رفع دعويين قضائيتين ضد التطبيق، يوم الأربعاء. الأولى تدّعي أن التطبيق يعرِّض المستخدمين الصغار لمحتوى غير لائق.

ويزعم روكيتا، في الدعوى الأخرى، أن تيك توك لا يكشف عن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى معلومات المستهلك الحساسة.

ووصف التطبيق، في وثائق المحكمة، بأنه “ذئب في ثياب حمَل”.

وأضافت الشكوى: “ما دام يُسمح لتيك توك بخداع وتضليل مستهلكي إنديانا بشأن المخاطر التي تتعرض لها بياناتهم، فإن هؤلاء المستهلكين وخصوصيتهم فريسة سهلة”.

وتقول الشكوى إن خوارزمية التطبيق تروِّج لمجموعة متنوعة من المحتوى غير اللائق، فهو “يصور الكحول والتبغ والمخدرات؛ ويتضمن محتوى جنسيًّا وعريًا وموضوعات إيحائية وألفاظًا نابية شديدة”.

كما تدَّعي أنه يخدع المستخدمين الشباب بتصنيفات عمرية تبلغ 12 وما فوق، على متاجر تطبيقات آبل وجوجل.

وتسعى إنديانا إلى إصدار أمر قضائي ضد ممارسات تيك توك وعقوبات مدنية ضد الشركة بسبب “سلوكها غير العادل والمخادع”.

وقال روكيتا إن الدعوى القضائية هي الأولى التي ترفعها ولاية أمريكية ضد بايت دانس.

ولم تستجب بايت دانس وتيك توك لطلب “بي بي سي” للتعليق.

يأتي الإعلان عن الدعويين القضائيتين بعد أن سنّت ولايات أمريكية الأخرى تشريعات لحظر تيك توك. فقد حظرت ولايات تكساس وساوث داكوتا وساوث كارولينا استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية للولاية.