بسبب مباراة لكرة القدم.. القبض على 21 شخصًا داخل ملعب بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن القبض على 21 شخصًا لاختراقهم الحظر، وتواجدهم داخل ملعب لممارسة لعبة كرة القدم بمحافظة المنيا، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية.

جاء ذلك ضمن تكثيف الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.

كان مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، تلقى بلاغًا من الأهالي بناحية قرية قليني، عن تجمع عدد من الشباب داخل أحد الملاعب الخماسية، عقب أوقات الحظر بذات الناحية.

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية قِبل 21 شخصًا، أثناء ممارسة لعبة كرة القدم داخل الملعب المشار إليه.

واتضح أن مالكه حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة المركز، ووجهت لهم مخالفة لقرار حظر تحرك المواطنين.

على جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن 585 مخالفة لقرار الحظر بمجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية خلال 48 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.