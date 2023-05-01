بسبب مباراة كرة قدم.. ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على شخص في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب واقعة الاعتداء على شخص في محافظة بورسعيد ، والتسبب في إحداث إصابته بجرح قطعي وكسر بالجمجمة، بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب مبارة كرة قدم.

كان قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغًا من شخص مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكسر بالجمجمة، واتهم شخصين بالاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها باستخدام قطعة حجرية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، وتبين أنهما -مقيمان بمحافظة بورسعيد- وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء مبارة كرة قدم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها إصابة المجني عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.