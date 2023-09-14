«بسبب لهو الأطفال».. شخص يقتل جاره ويصيب شقيقه في قنا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل عامل وإصابة شقيقه خلال مشاجرة في محافظة قنا ، واتضح أنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وألقت القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة قنا قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال عامل متوفي إثر إصابته برش خرطوش، وشقيقه مصاب بجرح قطعي، وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم عامل ونجله.

وأضاف أن الأول أصاب شقيقه المتوفي بطلق ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واعتدى الثاني عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والسلاح الناري المستخدم في الواقعة “فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار” ، وبمواجهته أقر بارتكابها لذات السبب المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.