«بسبب لعب الأطفال».. ضبط أطراف مشاجرة بالحجارة في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة مواطن من بعض الأشخاص بالاعتداء على والده وعمه في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس، بين طرف أول: شخصان، طرف ثان: 3 أشخاص -مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم والقبض عليهم من قِبل رجال الشرطة.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الآخر بالأيدي، والتراشق بالحجارة.

وأشاروا إلى تسبب أحد أفراد الطرف الثاني في إصابة أحد أفراد الطرف الأول بسلاح أبيض “سكين” -أمكن ضبطه- لوجود خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.