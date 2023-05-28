بسبب لعب الأطفال.. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت في منطقة السلام بمحافظة القاهرة وتسببت في وقوع مصابين بين أفرادها، بسبب لعب الأطفال.

جاء ذلك عقب تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 4 أشخاص، طرف ثانٍ: 4 أشخاص وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبهم إصابات متفرقة بالجسم، وبحوزتهم بندقية خرطوش، شومة، 2 سلاح أبيض “سنجة”.

واتضح أن ذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع شخص من الطرف الثاني حول لهو الأطفال، واعتدر خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، ونتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.