بسبب «كورونا».. AM Best: تأثر تأمين العاملين بالسلب على المدى الطويل

كشفت وكالة AM Best للتصنيف الائتمانى عن تأثر تأمين العاملين فى مختلف المؤسسات بالسلب، بسبب تداعيات فيروس “كورونا” على المدى الطويل.

وتوقع محللون AM Best للتصنيف الائتمانى أن تستمر فروع تأمين وتعويض العمال في مواجهة الآثار السلبية لوباء كورونا COVID-19 المستجد بشكل حاد على المدى الطويل.

وتسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء في بطالة هائلة في الولايات المتحدة، وكان له تأثير مادي على تغطية الممتلكات والإصابات (P&C)، تلاحظ AM Best ، بما في ذلك تعويضات العمال.

التجزئة والتعليم والصحة الأكثر تضررًا من كورونا

وحدثت أهم خسارة في الوظائف في وقت مبكر ، في ربيع عام 2020 ، وكانت قطاعات، مثل الترفيه والسياحة، وتجارة التجزئة، والأعمال التجارية، والتعليم، والصحة من بين الأكثر تضررًا.

وقالت AM Best بدأ فقدان الوظائف في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2020، لا سيما مع نهاية العام، ثم بدأت زيادة التوظيف في الربع الأول من عام 2021، في عكس تأثير الوباء على إحصاءات الرواتب والتوظيف ونمو الأجور.

ومع ذلك، تحافظ AM Best على نظرة مستقبلية سلبية لقطاع تعويضات العمال، بسبب استمرار عدم اليقين بشأن تأثيرات COVID-19 ، من منظور اقتصادي وتنظيمي.

وبينما تم تخفيف تأثير الوباء على الميزانيات العمومية لشركات التأمين إلى حد ما، لا تزال المخاوف بشأن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة المطولة قائمة.

نتيجة لذلك ، من المتوقع أن تظل عوائد الاستثمار ثابتة ، ويحذر المحللون من أن شركات التأمين قد تبدأ في البحث عن استثمارات أكثر خطورة لتوليد عائد أعلى.

انخفاض حوادث الإحتيال ومكان العمل بسبب الجائحة

و يتمثل عامل الموازنة الرئيسي لتوقعات AM Best في الرسملة المعدلة حسب المخاطر للقطاع ، والتي تعتقد وكالة التصنيف أنها ستقاوم تأثير الوباء على المدى الطويل، إضافة إلى ذلك ، كان القطاع تاريخيًا في وضع خسارة زائدة عن الحاجة ، والتي ظلت كذلك حتى نهاية عام 2020.

في حين أنه قد يكون هناك بعض الفوائد المواتية قصيرة الأجل لشركات التأمين على تعويض العمال ، مثل الانخفاض في الاحتيال وحوادث مكان العمل وتكاليف الدفاع ، تعتقد AM Best في النهاية أن هذه الأمور ستفوقها مخاوف السوق المالية والاقتصادية ، إلى جانب إمكانية المطالبات الكبيرة ، حيث تظهر الآثار الصحية طويلة المدى للفيروس.