اتصالات وتكنولوجيا

بسبب «كورونا».. 30 % خصمًا على رحلات «وينجو» للنقل الذكي

الشركة طالبت من كباتنها إرتداء كمامات وتعقيم السيارات والنقدية
محمود جمال 6:40 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 6:40 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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أعلنت شركة وينجو لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، طرح خصمٍ يصل إلى 30% على رحلاتها؛ وذلك للحد من التجمعات الناتجة من استخدام المواطنين للمواصلات العامة؛ بهدف التقليل من نسب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لو مضطر تنزل لحاجة لا تحتمل التأجيل أو الإلغاء فمتنساش تتبع طرق السلامة والوقاية، ووينجو معاك وهيوصّلك وجهتك براحة وأمان أكتر، وبتكلفة أقل مع خصم 30% على رحلتك، بالإضافة لـ15 جنيه هيتم إضافتها للمحفظة لما تنزل أبلكيش وينجو.

وبحسب طارق سعودي، رئيس “وينجو”، فإن الشركة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لحماية كباتنها وعملائها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وعلى رأسها ضرورة ارتداء الكمامة والجوانتي وتغييرها بعد كل عميل، فضلًا عن تعقيم السيارة بالكامل، وخاصة مقابض الأبواب.

وقال سعودي، لـ”المال”، إن الإجراءات شملت أيضًا ضرورة تعقيم النقدية التى يحصل عليها الكباتن من العميل بعد كل رحلة مع السماح بوجود تهوية داخل السيارة خلال الرحلة، كما قررت الشركة أيضًا السماح لموظفيها بالعمل من المنزل.

وتقدّم «وينجو» خدمات النقل الذكى باستخدام 6 وسائل، منها السيارات الملاكى والدراجات البخارية، والتاكسي، وتعاقدت مع شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية على إتاحة خدمات الدفع للكباتن “أونلاين”.

تصل تعريفة فتح العداد فى الملاكى إلى 7.25 جنيه و270 قرشًا للكيلومتر، و40 قرشًا لدقيقة الانتظار، علمًا بأن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيهًا، ويسدد العميل المبلغ نفسه عند طلب إلغائها. 

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بقلم محمود جمال

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