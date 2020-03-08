بسبب «كورونا».. مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية بدون جماهير

تلقى النادي الإسماعيلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار الاتحاد العربي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة الرجاء المغربي والإسماعيلي في البطولة العربية بدون حضور جماهيري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وتلقى النادي الإسماعيلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار الاتحاد العربي بإقامة مواجهة الرجاء بدون حضور جماهيري.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف.

ونشر الاتحاد العربي في بيانه المرسل للاتحادين المصري والمغربي: «إشارة إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دول العالم للتصدي لهذا الفيروس، حرصا منا على سلامة الجماهير ومنع انتشار الفيروس».

ويحتاج الإسماعيلي إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 1-0 ليتأهل رسميًا للمباراة النهائية.