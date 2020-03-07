ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن أكثر من 3000 سائح من الدول الأوروبية غادروا تل أبيب خلال يومين، إلى جانب إلغاء عشرات الرحلات الجوية من مطار بن جوريون إلي أوروبا خشية انتقال فيروس كورونا لهم.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، كان هناك اتجاه سريع لمغادرة الأجانب في إسرائيل بعد تحذيرات وأوامر وزارة الصحة ، التي نُشرت في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

واستعد مطار بن جوريون للحافلات ومئات الأجانب من جميع أنحاء إسرائيل لمغادرة تل أبيب.

خلال اليومين الماضيين، نسقت إسرائيل، من خلال جيش الاحتلال، رحيل عشرات المجموعات السياحية من أراضي السلطة الفلسطينية مباشرة إلى مطار بن جوريون.

وغادر إسرائيل 25 إيطاليًا و 25 إيطاليًا و 1029 ألمانيًا و 499 إسبانيًا و 323 فرنسيًا و 88 سويسريًا ، و546 بولنديًا و 497 رومانيا.

وساعدت إسرائيل بعض السياح على مغادرة البلاد على الرحلات الجوية حتى في الحالات التي لم تكن فيها رحلات جوية مباشرة إلى بلدانهم بعد أن ألغت شركات الطيران الرحلات الجوية.

في الوقت نفسه، يظل اللون الأحمر يسيطر على جدول الرحلات في مطار بن غوريون. تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية، خاصة إلى أوروبا.

واليوم، يختار معظم الإسرائيليين البقاء في إسرائيل خوفًا من إجبارهم على العزلة المنزلية عند عودتهم إلى إسرائيل، ويمتنع السياح عن الوصول إلى إرشادات وزارة الصحة الإسرائيلية.

الخطوط الجوية الفرنسية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، التي ألغت حتى الآن رحلاتها فقط من باريس، اليوم إلغاء جميع رحلاتها بحلول اليوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وتؤكد شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنه تم تحديثها من قبل السلطات الإسرائيلية بشأن قيود الدخول المفروضة على الرعايا الأجانب الذين يزورون العديد من البلدان بما فيها فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.

ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى 28 مارس أواخر الشهر الجاري.

وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة 21 شخصا بكورونا

وحتى الآن، أصيب 21 شخصًا بفيروس كورونا في إسرائيل، وحالة جميع المصابين طفيفة، باستثناء سائح من اليونان، الذي يعاني من التهاب رئوي حاد.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الصحة في إسرائيل هذا الصباح عن نتائج التحقيق الوبائي للمريض رقم 18 في إسرائيل، من منطقة تل أبيب، الذي عاد من إسبانيا.