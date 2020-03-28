بسبب «كورونا».. «ماريوت هيلز»: تباطؤ الطلب أبرز تحديات السوق العقارية

انتشار مخاوف تأثر الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد هبوط البورصة وفرض حظر التجوال بالعديد من الدول.

قال الدكتور أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة ماريوت هيلز، إن تفاقم الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا عالميًّا يهدد قطاع العقارات والمقاولات.

أبرز عقبات قطاع المقاولات بسبب كورونا

ونوّه رئيس مجلس إدارة شركة ماريوت هيلز بأن قطاع المقاولات سيواجه مشاكل كثيرة تتمثل في تباطؤ الطلب، بالإضافة لتباطؤ التدفقات النقدية المطلوبة للعمل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار، فى تصريح خاص، لـ”المال”، إلى أن القطاع العقارى سيواجه عقبات بسبب الحركة وصعوبة انتظام ساعات العمل طبقًا لما تقرره الهيئات الصحية، ومواعيد حظر التجوال.

ولفت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيكون قادمًا للقطاع إلا بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وقال رئيس مجلس إدارة “ماريوت هيلز” إنه من الضروري الحذر من عدم اتباع التعليمات الصحية، ومن ثم التأثير على عدد كبير من العاملين بالقطاع.

وأكد أنه يتوقع للقطاع النهوض مرة أخرى بعد إعادة تنظيم السوق عقب انتهاء الأزمةـ بشرط التنظيم وإعادة ترتيب الأوراق كي تتناسب مع الظروف الجديدة.

أبرز محاور الاستثمار بعد فيروس كورونا

وأضاف الدكتور أحمد حسن أنه من الضروري الاهتمام بالقطاع الخدمي الذى يتضمن خدمات عديدة؛ أبرزها التعليم والصحة.

ونوه بأن قطاع المقاولات للإنشاءات الخدمية العامة والخاصة سيكون بالتأكيد محل اهتمام كبير.