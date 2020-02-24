بسبب «كورونا».. مؤشر «كوسبي» للأسهم الكورية يهبط 4% فى ختام التعاملات

انخفض المؤشر لثلاث جلسات متتالية وأغلق عند أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر 2019.

أغلقت السوق المالية في كوريا على انخفاض حاد اليوم ، متأثرة بتفشي فيروس كورونا الجديد بشكل شديد، حيث تراجعت الأسهم الكورية بنسبة 4% تقريبًا وتراجع الوون ، فيما ارتفعت المخاوف بشأن رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن مؤشر أسعار الأسهم المركب “كوسبي” هبط بمقدار 83.80 نقطة أو ما يعادل 3.87% عن اليوم السابق، إلى 2,079.04.

وافتتح مؤشر كوسبي صباح اليوم بانخفاض 48.80 نقطة أو ما يعادل 2.26% عن الجلسة التي سبقتها، عند 2,114.04.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض المؤشر لثلاث جلسات متتالية وأغلق عند أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر 2019.

وسجل الأجانب صافي بيع الأسهم الكورية بقيمة 786.8 مليار وون.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تأكد إصابة 161 حالة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 763 حالة حتى الساعة 9:00 صباح اليوم.

وسارعت السلطات الكورية اليوم إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أجبر مؤسسات الدولة على تعليق وتقليص عملياتها.

وقد ألغى البرلمان في كوريا الجنوبية جلسته العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) جلسة مناقشة عقدت في البرلمان الأسبوع الماضي.

ودعت السلطات القضائية إلى تأجيل غير مسبوق للمحاكمات غير العاجلة، فيما شددت الوزارات الحكومية من عمليات التفتيش على المداخل وإلغاء أو تقليل الاجتماعات ورحلات العمل والاحتفالات والمناسبات الصحفية.

وقد سبق وأن أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 8 وفيات و 233 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 833 حالة.

ارتفاع عدد الدول التى تحظر دخول الكوريين

ويزداد عدد دول بدأت في منع دخول القادمين من كوريا الجنوبية إليها أو دول أخرى توصي بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) في الكثير من المناطق في كوريا الجنوبية، على رأسها مدينة دايجو وإقليم “كيسونج سانج” الشمالي (كيونج-بوك).

وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد، بلغ عدد الدول التي منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أم شددت إجراءات دخولهم، 12 دولة حتى الآن.

وأعادت إسرائيل السبت الماضى ، نحو 130 كوريا جنوبيا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية القادمة من سيئول، إلى كوريا الجنوبية من تل أبيب، تحسبا من انتشار الفيروس.

ومنعت البحرين أيضا يوم 21 الماضي، دخول الأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد بما فيها كوريا الجنوبية خلال الـ14 يوماً السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين.