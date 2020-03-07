اتصالات وتكنولوجيا

بسبب «كورونا».. «فيسبوك» تبدأ عملية تعقيم شامل لمكتبها في لندن

بعد التأكد من إصابة أحد موظفيها القادمين من سنغافورة
محمود جمال 1:51 م, السبت, 7 مارس 20 1:51 م, السبت, 7 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة فيسبوك عن بدء عمليات تعقيم شامل فى مكتبها بالعاصمة البريطانية ( لندن ) بعد إصابة أحد موظيفها فى سنغافورة والذي زار المكتب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشركة فى بيان نقتله صحيفة “الإندبندت” البريطانية إنها قررت إغلاق مكاتبها فى لندن مؤقتا، ويأتي هذا القرار من أجل القيام بعمليات تعقيم شاملة، في جميع أنحاء مقر الشركة في العاصمة البريطانية، وسيعمل الموظفون عن بعد من منازلهم، لإتمام عملهم.

وكانت شركة فيسبوك قد طلبت من موظفيها، في سنغافورة، سابقاً، بدء العمل من منازلهم ريثما يتم الحد من انتشار الفيروس في أنحاء البلاد




الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

منها «تويتر» و«فيسبوك».. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع فيروس كورونا

محمود جمال 5:37 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

«فيسبوك» و«سوني» تعلقان مشاركتهما في مؤتمر مطوري الألعاب 2020

أحمد فراج 12:18 م, الأحد, 23 فبراير 20

«فيسبوك» يقدم نصائح للمستخدمين لحماية حساباتهم

المال - خاص 2:10 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

عطل فني يضرب فيسبوك في 12 دولة منها مصر

محمود جمال 1:42 ص, الأحد, 26 يناير 20

الرقابة الإيطالية: فيسبوك لم تمتثل لملاحظاتنا وقد تواجه غرامة 5 ملايين يورو

أحمد فراج 1:50 م, السبت, 25 يناير 20

«فيسبوك»: اختراق هاتف جيف بيزوس ربما تم عبر نظام التشغيل

أحمد فراج 11:21 ص, السبت, 25 يناير 20