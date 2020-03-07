بسبب «كورونا».. «فيسبوك» تبدأ عملية تعقيم شامل لمكتبها في لندن

بعد التأكد من إصابة أحد موظفيها القادمين من سنغافورة

أعلنت شركة فيسبوك عن بدء عمليات تعقيم شامل فى مكتبها بالعاصمة البريطانية ( لندن ) بعد إصابة أحد موظيفها فى سنغافورة والذي زار المكتب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشركة فى بيان نقتله صحيفة “الإندبندت” البريطانية إنها قررت إغلاق مكاتبها فى لندن مؤقتا، ويأتي هذا القرار من أجل القيام بعمليات تعقيم شاملة، في جميع أنحاء مقر الشركة في العاصمة البريطانية، وسيعمل الموظفون عن بعد من منازلهم، لإتمام عملهم.

وكانت شركة فيسبوك قد طلبت من موظفيها، في سنغافورة، سابقاً، بدء العمل من منازلهم ريثما يتم الحد من انتشار الفيروس في أنحاء البلاد











