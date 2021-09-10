بسبب كورونا .. طوكيو تتخلى عن استضافة كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الاتحاد الياباني للعبة انسحب من استضافة كأس العالم للأندية 2021 بسبب وضع جائحة كوفيد-19 في البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وكان من المقرر أن تقام البطولة السنوية، التي يشارك فيها أبطال القارات الست، في ديسمبر المقبل.

وقال الفيفا في بيان “يمكن للفيفا أن يؤكد أن الاتحاد الياباني أبلغه ، أنه بسبب أوضاع جائحة كوفيد-19 والاستضافة في البلاد، لم يعد بإمكانهم استضافة كأس العالم للأندية 2021.

“يود الفيفا أن يتوجه بالشكر للاتحاد الياباني على عمله والتزامه، ويتطلع للعودة لليابان في المستقبل. سيعلن الفيفا عن المزيد من التفاصيل بشأن الدولة المضيفة البديلة لكأس العالم للأندية 2021 في الوقت المناسب”.

القرار يأتى بعدما قررت الحكومة اليابانية رسميا أمس الخميس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة كوفيد-19

ويأتي القرار بعدما قررت الحكومة اليابانية رسميا أمس الخميس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة كوفيد-19 في عدة مناطق بالبلاد، وذلك لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

واختار الفيفا اليابان لاستضافة البطولة التقليدية التي تشارك فيها سبعة أندية، بعد تأخر انطلاق بطولة موسعة للأندية تضم 24 فريقا والتي كان من المقرر إقامتها في الصين في يونيو 2021 بسبب الجائحة.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الاتحاد الياباني، الذي استضاف البطولة آخر مرة عام 2016، كان يعتزم تنظيم نسخة العام الحالي كجزء من احتفالاته بالذكرى المئوية لتأسيسه.

لا تزال إقامة بطولة للأندية تضم 24 فريقا على جدول أعمال الفيفا

ولا تزال إقامة بطولة للأندية تضم 24 فريقا على جدول أعمال الفيفا، وقال الرئيس جياني إنفانتينو العام الماضي إنهم بحاجة فقط لتحديد موعدها.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن أن بلاده جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام

فى سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أمس الخميس، أن بلاده جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح المسحل في تصريحات تلفزيونية: “منذ اليوم الأول لتداول أخبار تجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة، قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة”.

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي تواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة في السعودية.

وتابع: “الاتحاد الدولي أكدنا لنا أنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق”.

وأتم: “أبلغناهم أننا جاهزون ولدينا الاستعداد لاستضافة البطولة وقتما رأى الفيفا إمكانية لذلك”.

وكانت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وتمكنت 3 أندية حتى الآن من حجز مقاعدها، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

كأس العالم للأندية 2021 هي النسخة الثامنة عشر من نسخ كأس العالم للأندية، وهي بطولة أندية كرة قدم دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، وكذلك بطل الدوري الوطني من البلد المضيف.

بايرن ميونخ هو حامل اللقب، لكنه لن يتمكن من الدفاع عن لقبه بعد إقصائه في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020–21.

كان من المقرر عقد كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الصين في يونيو ويوليو 2021. غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تأجيل المسابقة إلى 2022 أو 2023، بسبب إعادة جدولة بطولة أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا، والتي تم تأجيلهما من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.