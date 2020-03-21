بسبب «كورونا».. سامسونج تعلق عمليات الإنتاج بمصنع التلفزيونات فى سلوفاكيا

قالت سامسونج إن مصنعها في سلوفاكيا سيغلق لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الإثنين

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستغلق مصنعها لإنتاج التلفزيونات فى سلوفاكيا ، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إن مصنعها في سلوفاكيا سيغلق لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الإثنين.

ولكن سيستمر العمل فى مرافق الشركة المنتجة للتلفزيونات في بولندا والمجر بشكل طبيعي.

وقد قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر دخول لمدة 30 يوما وإغلاق حدوده، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحول الفيروس إلى وباء.

وتعتبر شركة سامسونج أكبر شركة مصنعة للتلفزيونات في العالم ، حيث استحوذت على 30.9% من إيرادات سوق التليفزيونات العالمية العام الماضى ، وفقا لموقع “IHS Markit” الراصد للصناعات ذات الصلة.

يشار إلى أن سامسونج للإلكترونيات كانت قد كشفت النقاب عن أحدث تشكيلات من تليفزيونات MicroLED و QLED 8K وLifestyle وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020 يناير الماضى.

وتتميز الطرازات الجديدة لشاشات العرض بأحجامها المختلفة وقدرات الارتقاء بجودة المحتوى إلى دقة 8K المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى تقنيات العرض المبتكرة وغيرها من الخصائص والتقنيات الجديدة التي طورتها سامسونج لإحداث ثورة في مفهوم التجربة الترفيهية المنزلية المتكاملة.

وقال رئيس قسم تقنيات العرض المرئي لدى سامسونج للإلكترونيات: “يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل”.

” ومع استمرار تطور أنماط حياتنا، تشهد شاشات العرض هي الأخرى تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بجودة عالية مع اتاحة المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية”.

” وفي إطار رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز التجربة المرئية وتوفير “الشاشات في كل مكان”، يسرنا تقديم تجربة عرض أكثر ديناميكية واتصالاً في المنزل من خلال دمج الميزات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية 8K في شاشات العرض التي طورناها”.

وطرحت سامسونج شاشات العرض المنزلية بتقنية MicroLED والتي تجمع بين تقنية عرض حديثة من الجيل القادم وقدرات تخصيص غير مسبوقة.

وأصبح المستهلكون الآن قادرين على الاستمتاع بتجربة الميزات الجديدة التى طورتها فرق التصميم والهندسة والابتكار فى سامسونج لإعادة تعريف تجربة المشاهدة التليفزيونية .