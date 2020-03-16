بسبب كورونا.. «ريلمي» تعقد مؤتمر أونلاين لإطلاق هاتفين جديدين في مصر

يأتي الهاتفان فى الشريحة السعرية المتوسطة، وهما مزودان بمعالجي هيليو G70 وG80 على التوالي

تعقد شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة بمصر أول مؤتمر أونلاين لإطلاق هاتفيها الجديدين ريلمي C3 وريلمي 6I يوم الإثنين 23 مارس الحالي مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الهاتفان فى الشريحة السعرية المتوسطة، وهما مزودان بمعالجي هيليو G70 وG80 على التوالي.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء قد أصدر قرارًا منذ أيام بوقف أى تجمعات أو مؤتمرات، خوفًا من تفشي كورونا بين الحضور.

وشهد يناير الماضي منافسة قوية بين العلامة الكورية سامسونج وغريمتها الصينية أوبو على صدارة مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر خلال يناير 2020، لتحسمها الأولى بفارق ْ1.1% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25.5% من إجمالى مبيعات القطاع.

وبحسب التقرير الشهرى لمؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» حلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعد سامسونج بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف الذكية، بعدما استطاعت تعزيز حصتها مسجلة %24.4 فى يناير الماضى، مقارنة بنحو ْ18.2 % فى الشهر ذاته من 2019.

وجاءت هواوى الصينية فى المرتبة الثالثة رغم تراجع حصتها السوقية إلى 12.5% مقابل 24.3 % خلال الفترة نفسها من 2018.

وحافظت العلامة الصينية انفينيكس على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف الذكية مستحوذة على حصة سوقية بلغت 9.9% من إجمالى المبيعات خلال يناير الماضى.

وقفزت ريملى الصينية للمرتبة الخامسة بعد أن تمكنت من زيادة حصتها إلى 8.5% خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 2.7% فى يونيو الماضى.

وحلت ريدمى فى المرتبة السادسة بحصة تصل إلى 7.9% من مبيعات السوق المحلية، مقارنة مع 3.2% فى يناير 2019.

وحصلت العلامات التجارية الأخرى على حصة بلغت 11.3% من مبيعات السمارت فون.