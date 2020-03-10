بسبب «كورونا» .. رابطة الليجا تقترب من استكمال الدوري بدون جماهير

تقترب رابطة الدوري الإسباني من اتخاذ قرار رسمي بشأن إقامة مباريات الليجا اعتبارًا من الجولة المقبلة بدون حضور جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت حكومة كتالونيا قد أعلنت إقامة مباراة برشلونة ونابولي في ملعب كامب نو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، كما تستضيف إشبيلية منافسه في الدوري الأوروبي روما، يوم الخميس المقبل، بدون جماهير أيضًا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الرابطة تفكر جديًا في إصدار قرار رسمي خلال الساعات القادمة، بشأن إقامة مباريات الدوري اعتبارًا من الجولة القادمة بدون جماهير.

ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة في الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، عندما يلعب ريال مدريد مع إيبار ضمن منافسات الأسبوع 28 من بطولة الليجا.